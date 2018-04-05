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Жительницу Режа осудили на 3 года колонии за махинации с земельными участками

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Режевской городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы Ирины Сохаревой, которая обвинялась по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2008 года и в марте 2009 года обвиняемая по результатам торгов получила в аренду три земельных участка по ул. Родниковая в г. Реже под индивидуальное жилищное строительство с арендной платой за все три участка в размере свыше 199 тыс. руб. в год.



«Зная, что по закону собственники объектов незавершенного строительства вправе по льготной цене приобрести в собственность земельные участки, находящиеся у них в аренде, обвиняемая предъявила подложные кадастровые паспорта и получила свидетельства о государственной регистрации права собственности на несуществующие объекты недвижимости по ул. Родниковая», — говорится в сообщении.



Предъявление этих документов позволило И. Сохаревой воспользоваться правом выкупа земельных участков по льготной цене в размере 8,2 тыс. руб. при фактической стоимости участков свыше 1 млн руб.



Суд назначил Ирине Сохаревой наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. в доход государства.

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