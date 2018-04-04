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Роспотребнадзор выявил в Екатеринбурге 12 объектов размещения с завышенными ценами на ЧМ-2018

4 апрель 2018 (17:46)

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружило в Екатеринбурге 12 объектов размещения, которые завысили цены на проживание в дни проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении семи объектов по итогам проверки было вынесено предостережение, еще трем грозит административная ответственность, по одному уже вынесено постановление о выявленных нарушениях. Названия объектов не уточняются. Известно, что преимущественно в списке нарушителей оказались гостиницы.

К настоящему времени Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проверено 225 сайтов хозяйствующих субъектов, оказывающих гостиничные услуги, на наличие завышения стоимости цен.

Ранее Роспотребнадзор оштрафовал екатеринбургские отели, уличенные Ростуризмом в завышении цен на размещение во время игр Чемпионата мира по футболу-2018.

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