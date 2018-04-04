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Жители Свердловской области чаще всего жалуются на нарушения при продаже непродовольственных товаров

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подвели итоги горячей линии и дней открытых дверей, проведенных в период с 12 марта по 26 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе горячей линии консультации получили 1 тыс. 030 жителей области. Большая часть обращений потребителей была связана с вопросами продажи непродовольственных товаров (49%), оказания услуг ЖКХ (13%), оказания финансовых услуг (10%).



Самые распространённые вопросы, которые задавали потребители в ходе консультаций, касались сроков, в которые должны быть удовлетворены требования потребителя в случае выявления недостатка в приобретенном мобильном телефоне; несогласия с размером оплаты, начисляемой на общедомовые нужды, несогласия с произведённым перерасчетом за услуги отопления; отказа от дополнительного страхования при заключении кредитного договора и других проблем.



В ходе консультирования потребителям была оказана правовая помощь в составлении 40 претензий на общую сумму к возмещению 2,5 млн руб. и 14 исковых заявлений на общую сумму к возмещению около 250 тыс. руб.

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