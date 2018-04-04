Новости дня

В России закрыли 15 торговых центров после проверки на соблюдение требований пожарной безопасности

УрБК, Москва, 04.04.2018. На территории России 15 торговых центров закрыты после внеочередной проверки, организованной Генеральной прокуратурой в связи с гибелью 64 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.



Представитель прокуратуры не стал называть конкретные регионы, отметив, что они находятся «в районе Урала».



«По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск», — отметил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».



По словам А. Куренного, администрациям центров дали время на устранение недочетов, после этого сотрудники Генпрокуратуры проинспектируют ТЦ повторно. Он отметил, что большинство претензий касаются отсутствия указателей выхода, неработающих систем сигнализации и пожаротушения, а также захламленных аварийных выходов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: