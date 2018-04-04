Дайджест
Россия выслала посла Венгрии
4 апрель 2018 (17:07)
Россия объявила персоной нон-града сотрудника посольства Венгрии, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
«4 апреля с. г. в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла, — отметили в дипведомстве. — Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства».
Венгрия присоединилась к группе стран во главе с США и Великобританией, объявивших о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии неким веществом нервно-паралитического действия.
В ответ на эти недружественные действия в МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств.
«4 апреля с. г. в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла, — отметили в дипведомстве. — Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства».
Венгрия присоединилась к группе стран во главе с США и Великобританией, объявивших о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии неким веществом нервно-паралитического действия.
В ответ на эти недружественные действия в МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Двух сотрудников Генконсульства США в Екатеринбурге объявили персонами «non grata» из-за «дела Скрипаля»
- Опубликована секретная презентация о деле Скрипаля
- Евросоюз временно отзовет своего посла из России
- Европейские страны могут выслать российских дипломатов
- Названо имя румынского дипломата, объявленного персоной нон грата