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В Москве ликвидировали стихийный мемориал в память о погибших в Кемерово

В Москве ликвидирован стихийный мемориал, который горожане устроили возле здания представительства Кемеровской области сообщает радиостанция «Говорит Москва».



По словам корреспондента, рабочие собрали сотни букетов в черные мешки для мусора, сложили их в «Газель» и утрамбовали ногами. Их действия вызвали возмущение со стороны прохожих.



Сотрудница представительства уточнила, что цветы будут утилизированы. Игрушки, которые также оставляли около здания в память о погибших детях, передадут в детские дома.



Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В СКР основной версией случившегося называют неисправность проводки, в МЧС — поджог.

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