Дайджест

Пресс-секретаря патриарха удивили поющие «Мурку» прихожане

Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков прокомментировал видеоролик, на котором запечатлен священник, поющий «Мурку» вместе с прихожанами, сообщает «Медуза».



«Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого», — написал Волков в своем фейсбуке.



Видео, на котором, предположительно, показан священник в церковном облачении, который поет «Мурку», получило широкое распространение в начале апреля. Достоверных данных о том, когда и где была сделана эта запись, нет.



«За церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь Мурку — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан. Хотя, ведь, ему там еще и подпевают», — отметил пресс-секретарь патриарха Кирилла.



Печальнее всего, написал Волков, что по этому ролику «многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: