Дайджест
Один человек погиб при пожаре в московском торговом центре
4 апрель 2018 (17:06)
Сотрудник торгового центра «Персей для детей» в Москве погиб при пожаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по Москве.
По данным «Интерфакса», пострадали шесть человек.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ. Возгорание произошло на последнем этаже здания, где находился склад с игрушками.
По данным «Интерфакса», пострадали шесть человек.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ. Возгорание произошло на последнем этаже здания, где находился склад с игрушками.
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