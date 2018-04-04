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Один человек погиб при пожаре в московском торговом центре

4 апрель 2018 (17:06)

Сотрудник торгового центра «Персей для детей» в Москве погиб при пожаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по Москве.

По данным «Интерфакса», пострадали шесть человек.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ. Возгорание произошло на последнем этаже здания, где находился склад с игрушками.

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