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В Таганроге задержан подозреваемый в деле об отравлении рабочих таллием

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Таганрога по подозрению в отравлении рабочих местного авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Об отравлении сотрудников предприятия стало известно в середине марта. Всего ко врачам обратились 30 человек, четверть из них к концу марта оставалась в больницах. Большинство пострадавших работали в юридическом и контрактно-договорном отделах — они почувствовали себя плохо в декабре 2017 года. Первым от яда в ноябре прошлого года пострадал ведущий инженер Константин Колесников. По данным «Коммерсанта», у него были острые боли в животе, выпали волосы, он перенес остановку сердца.



Согласно результатам анализа крови, все работники отравились солями таллия — сильнодействующего ядовитого вещества без запаха. Было возбуждено дело по статье 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

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