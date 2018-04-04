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В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему инкассатору за присвоение более 950 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инкассатора — местного жителя Александра Штоца. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что обвиняемый, работая в должности инкассатора Свердловского областного управления инкассации РОСИНКАС, 10 января 2018 года около 19.30 в спецавтомобиле осмотрел сумки с наличными деньгами, переданными ему для инкассации юридическими лицами Екатеринбурга. Убедившись в наличии денег, обвиняемый взял брезентовую сумку с денежными средствами в сумме 940 тыс. руб., после чего вышел из автомобиля. Тем самым нарушил установленный порядок передачи в подразделение Банка России инкассируемых ценностей, противоправно присвоив вверенное ему имущество на общую сумму 954 тыс. руб.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил А. Штоцу наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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