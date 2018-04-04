ЕВРАЗ изготовил металлопрокат для аглофабрики ММК

ЕВРАЗ НТМК изготовил более 7 тыс. тонн металлопроката для строительства новой агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината (ММК), которая станет стратегически важным промышленным объектом, не имеющим аналогов в России. На сегодняшний день на площадке аглофабрики идет монтаж конструкций: именно на эти цели и будет использована продукция нижнетагильского предприятия ЕВРАЗа. Завершение строительства предприятия ММК планируется в 2019 году.Напомним, работы на строительной площадке новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината начались в декабре 2016 года. Первым объектом капитального строительства стала электроподстанция № 68. Она уже подключена к высоковольтной линии и готова к подаче дополнительного напряжения на строительную площадку объекта. Также сегодня ведутся отделочные работы в административно-бытовом здании, мероприятия по устройству внешних сетей, объездной автодороги и устройству подъездных железнодорожных путей.В декабре 2017 года на склады ММК поступило около 2,5 тыс. т контрактного оборудования китайской компании Sinosteel, общий объем поставок от которой должен составить 22 тыс. т. После установки основного технологического оборудования начнется его монтаж — в первую очередь на агломашинах № 1 и № 2. Помощь в этом окажут китайские инженеры.«Наша зона ответственности — подготовительные работы на территории и возведение агломашин. Уже смонтирована площадка для строительства агломашины и охладителя», — отметил руководитель проекта строительства аглофабрики № 5 Чэнь Дасунь.Кроме того, на объекте осуществляется монтаж основных конструкций, в том числе за счет проката, который поставил ЕВРАЗ НТМК. В основном предприятие изготовило для ММК двутавровые балки, а также стальной круг 150 09Г2С.«Прокат предназначен для возведения основных конструкций: агломерационного цеха (тракт подачи шихты, коллектор сборных отходящих агломерационных газов), здания агломерационных машин № 1 и 2, линейных охладителей, здания узла вторичного перемешивания шихты, здания отбора и подготовки проб», — пояснили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.Инвестиции ММК в строительство аглофабрики № 5 в совокупности составят около 22 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.Новая агломерационная фабрика обеспечит доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. С ее пуском четвертая аглофабрика, физически устаревшая, будет выведена из строя. Новый проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. За счет снижения воздействия вредных производственных факторов будут улучшены условия труда работников фабрики.«В прошлом году объемы использования строительной балки в уральском регионе возросли. Использование нашей продукции в стратегически важном промышленном объекте ММК подтверждает качество и долговечность тагильского металла», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.Отметим, что в 2017 году ЕВРАЗ НТМК единственный в России начал производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Также на комбинате было освоено 15 новых двутавровых профилей: 4 по американскому стандарту ASTM и 11 в развитие российской линейки двутавров по новому национальному стандарту ГОСТ Р, которые можно использовать при строительстве зданий на стальном каркасе. По словам экспертов, расширение производственной линейки повышает конкурентоспособность нижнетагильского предприятия как на внутреннем, так и на внешнем рынках.