Расчеты по EXPO-2025

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович назвал сумму федеральных инвестиций, которые получит Екатеринбург в случае победы заявки на ЭКСПО-2025. По его словам, уральская столица получит 150 млрд руб. Вместе с тем А. Дворкович ожидает, что эти траты окупятся через 5-8 лет. Однако эксперты заявление восприняли неоднозначно. С одной стороны, государство в лице зампреда правительства предоставило гарантии своего участия в борьбе Екатеринбурга за проведение выставки. С другой, специалисты не понимают экономического обоснования расчетов окупаемости.О размере государственных инвестиций Аркадий Дворкович рассказал накануне во время презентации заявочного досье Екатеринбурга членам инспекционной комиссии Международного бюро выставок. По его словам, средства будут вложены в инфраструктуру города.«На первоначальном периоде окупаемость будет частичная, но если рассматривать период примерно от 5 до 8 лет, по нашим расчетам, окупаемость выставки будет фактически полная. Мы дали гарантии Международному бюро выставок, что обеспечим необходимыми ресурсами всю выставку, если нам предоставят такое право», — сказал Аркадий Дворкович.Исходя из оценок вице-премьера РФ, выставка ЭКСПО-2025 ежегодно должна зарабатывать от 18,7 до 30 млрд руб. При том, что бюджет Екатеринбурга на 2018 год со всеми межбюджетными трансферами составляет 40 млрд руб. Обещанная городу сумма, по мнению экспертов, уже внушает оптимизм на проведение ЭКСПО-2025 в столице Среднего Урала.«Вопрос суммы — это вопрос вероятности проведения ЭКСПО. Если бы Аркадий Дворкович сказал, что Федерация гарантирует вложение 50 млрд руб. — это одна вероятность, а чем выше суммы, тем больше шансов, потому что это гарантии государства. Любой город, который заявлен на ЭКСПО-2025, получает госгарантии на инвестиции — это обычная практика», — пояснил УрБК независимый эксперт по логистике Александр Трахтенберг.По его мнению, вложенные государством средства могут, в свою очередь, привлечь инвестиции из других источников.Однако заявленные А. Дворковичем сроки окупаемости вызывают у аналитиков серьезные вопросы. Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин, в частности, указывает на то, что зампред правительства РФ ждет отдачи от самых сложноокупаемых объектов ЭКСПО-2025. По его мнению, от самой выставки не следует ждать доходов, сопоставимых с годовым бюджетом города.«Я не вижу каких-либо доходов ни от туристической деятельности, ни от гостиничной, ни от чего-либо еще. Поэтому, если и говорить об окупаемости, то лет на 20-30-50. Но поскольку это делается за счет федерального бюджета, нас это беспокоить не должно. Такого размера инфраструктурные масштабные проекты требуют на свое содержание очень больших средств, и еще не факт, что мы получим прибыль. Возможно, с учетом этих затрат мы будем в нулях или иметь небольшую прибыль. В данном случае проект является больше репутационным, чем коммерческим», — полагает В. Калугин.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, в свою очередь, напомнил об опыте других стран при проведении крупных международных мероприятий. За рубежом часть возведенных строений, как отмечает эксперт, после реализации масштабных проектов оказалась не востребована.«Для меня всегда было загадкой, как экономисты считают отдачу от инфраструктурных проектов. Прямой выгоды, как правило, там нет. Да, про Екатеринбург узнают: сюда приедут экономисты и туристы. А что будет дальше? Это как с Олимпиадой в других городах, когда многие постройки никак не эксплуатируются», — отметил Г. Вахитов.«Когда говорят, что построят инфраструктуру, и это все окупится, я не видел внятных расчетов на этот счет. Я вполне допускаю, что эти инвестирования через какое-то время могут окупиться. Но, опять-таки, нет никакого экономического обоснования проекта — есть примерные выкладки», — добавил независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Таким образом, обещание вложить в уральскую столицу 150 млрд руб. для ЭКСПО-2025 с точки зрения экспертов выглядит вполне реальным. Некоторые аналитики предполагают, что государство может даже перевыполнить этот план как в случае с Сочи перед Олимпиадой-2014. Но говоря про окупаемость, Аркадий Дворкович не привел ни одного обоснования своей оценке. Вместе с тем именно учет рисков и различных факторов является неотъемлемой частью бизнес-плана, если ЭКСПО-2025 действительно рассматривать в качестве коммерческого проекта.То есть, если государство даст четкое и понятное обоснование окупаемости вложений, это может стать дополнительным стимулом для продвижения заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.