Новости дня
Челябинская «МАВТ-винотека» купила екатеринбургскую сеть «Магнум»
4 апрель 2018 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Сеть алкомаркетов «Магнум» в Екатеринбурге, принадлежавшая бизнесмену Илье Борзенкову, продана челябинской сети «МАВТ-винотека».
На сегодняшний день адреса шести магазинов «Магнум» в Екатеринбурге указаны на официальном сайте «МАВТ-винотеки». Они объединены в сеть «МАГНУМ-винотека» и, по словам представителей компании, будут в ближайшее время переформатированы.
Отметим, сеть «МАВТ-винотека» на сегодняшний день насчитывает порядка 30 магазинов в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Снежинске, Озерске и Трехгорном. Основателем сети является предприниматель Вячеслав Сафронов.
На сегодняшний день адреса шести магазинов «Магнум» в Екатеринбурге указаны на официальном сайте «МАВТ-винотеки». Они объединены в сеть «МАГНУМ-винотека» и, по словам представителей компании, будут в ближайшее время переформатированы.
Отметим, сеть «МАВТ-винотека» на сегодняшний день насчитывает порядка 30 магазинов в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Снежинске, Озерске и Трехгорном. Основателем сети является предприниматель Вячеслав Сафронов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге бренды «Магнум» и «Алкомагия» заявили об объединении
- В Екатеринбурге закроются два алкомаркета «Магнум»
- Генеральный директор ООО «Омега Спиритс Групп» Кирилл Шлаен: Работа сети алкомаркетов «Магнум» возобновляется
- В Свердловской области приостановлена работа сети алкомаркетов «Магнум»
- В Екатеринбурге приостановлена работа сети алкомаркетов «Магнум»