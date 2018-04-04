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Челябинская «МАВТ-винотека» купила екатеринбургскую сеть «Магнум»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Сеть алкомаркетов «Магнум» в Екатеринбурге, принадлежавшая бизнесмену Илье Борзенкову, продана челябинской сети «МАВТ-винотека».



На сегодняшний день адреса шести магазинов «Магнум» в Екатеринбурге указаны на официальном сайте «МАВТ-винотеки». Они объединены в сеть «МАГНУМ-винотека» и, по словам представителей компании, будут в ближайшее время переформатированы.



Отметим, сеть «МАВТ-винотека» на сегодняшний день насчитывает порядка 30 магазинов в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Снежинске, Озерске и Трехгорном. Основателем сети является предприниматель Вячеслав Сафронов.

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