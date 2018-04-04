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В Екатеринбургскую гордуму внесли документ, уточняющий стратегический план развития муниципалитета
4 апрель 2018 (16:10)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. На рассмотрение Екатеринбургской городской думы внесен проект решения, касающегося актуализации стратегического плана развития уральской столицы. Соответствующая информация размещена на официальном городском портале.
«Проект решения предусматривает уточнение целей, задач, направлений и показателей социально-экономического и пространственного развития Екатеринбурга на долгосрочный период», — говорится в пояснительной записке к документу.
Сначала законопроект будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Екатеринбургской городской думы.
«Проект решения предусматривает уточнение целей, задач, направлений и показателей социально-экономического и пространственного развития Екатеринбурга на долгосрочный период», — говорится в пояснительной записке к документу.
Сначала законопроект будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Екатеринбургской городской думы.
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