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В Екатеринбургскую гордуму внесли документ, уточняющий стратегический план развития муниципалитета

4 апрель 2018 (16:10)

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. На рассмотрение Екатеринбургской городской думы внесен проект решения, касающегося актуализации стратегического плана развития уральской столицы. Соответствующая информация размещена на официальном городском портале.

«Проект решения предусматривает уточнение целей, задач, направлений и показателей социально-экономического и пространственного развития Екатеринбурга на долгосрочный период», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сначала законопроект будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Екатеринбургской городской думы.

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