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В Екатеринбургскую гордуму внесли документ, уточняющий стратегический план развития муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. На рассмотрение Екатеринбургской городской думы внесен проект решения, касающегося актуализации стратегического плана развития уральской столицы. Соответствующая информация размещена на официальном городском портале.



«Проект решения предусматривает уточнение целей, задач, направлений и показателей социально-экономического и пространственного развития Екатеринбурга на долгосрочный период», — говорится в пояснительной записке к документу.



Сначала законопроект будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Екатеринбургской городской думы.

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