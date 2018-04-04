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В Свердловской области производителям молока выделят дополнительные средства из бюджета

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о выделении из областного бюджета 157 млн руб. на дополнительную поддержку молочного животноводства. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Средства пойдут на компенсацию затрат на произведенное молоко хозяйствами региона. За литр молочного продукта свердловские аграрии будут получать 3 руб. 69 коп., в северных районах — 4 руб. 28 коп.



Также главой региона принято решение о выделении в апреле еще 160 млн руб. производителям молока на компенсацию затрат. Дополнительные средства животноводы должны использовать на проведение качественной и своевременной посевной кампании.



«Учитывая 160 млн руб., которые будут выплачены в апреле в качестве компенсации за производство молока, животноводы должны получить в два раза больше средств, чем обычно — порядка шести рублей за литр произведенного напитка. Эти средства послужат «подушкой безопасности» на время непростой ситуации на молочном рынке, которая в настоящий момент складывается во всех регионах России», — заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



Напомним, в январе-феврале 2018 года молокоперерабатывающие предприятия России, в том числе и Свердловской области, стали ограничивать сельскохозяйственных товаропроизводителей в приеме молока сверх установленных договорами объемов, аргументируя свои действия избытком сырья и затоваренностью готовой продукцией по причине уменьшения заказов от торговых сетей. В связи с этим началось снижение закупочных цен на молоко как сырье.

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