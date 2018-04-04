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«Уральские авиалинии» открывают новый прямой рейс из Краснодара в Тбилиси

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 24 мая 2018 года открывает новый прямой рейс из международного аэропорта Краснодар в Тбилиси. Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба перевозчика.



По четвергам время вылета из Краснодара в 06.40, из Тбилиси — в 09.55. По воскресеньям из Краснодара можно улететь в 15.40, из Тбилиси — в 18.55. Время в пути — 1 ч 20 мин. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320.



«У Тбилиси есть что показать путешественникам: старинные крепости, высокогорные храмы, колоритные кварталы и красивейшие пейзажи. Посмотреть на этот древний город можно со смотровой площадки крепости Нарикала, а увидеть разом все архитектурное богатство Грузии — в Этномузее на Черепашьем озере. С пользой для тела и духа путешественники могут провести время в серных банях Абанотубани. Также при посещении Тбилиси стоит отведать знаменитый дуэт хачапури + хинкали и насладиться настоящим грузинским вином», — рассказали в пресс-службе.



Билеты доступны на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.

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