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В Екатеринбурге задержали серийного вора, похищавшего деньги у проводников пассажирских поездов
4 апрель 2018 (14:04)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. В Екатеринбурге задержали серийного вора, похищавшего деньги у проводников пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«С 23 по 28 декабря прошлого года в Линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский начали поступать заявления о кражах денежных средств у проводников пассажирских составов. Все потерпевшие говорили, что кражу обнаружили после отправления поезда со станции в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.
В частности, у проводницы поезда «Москва — Чита» пропали 15 тыс. 500 руб., вырученные от продажи сувенирной продукции, у работницы поездной бригады другого поезда — кошелек с банковскими картами и 8 тыс. руб.
Проводница поезда «Новый Уренгой — Казань» лишилась 10 тыс. руб., которые были в сумке, висевшей над посадочным местом, и 1 тыс. 500 руб. — выручки от продажи чайной продукции, которая находилась в прозрачной банке на матрасе.
В январе после совершения очередной кражи подозреваемый был установлен и задержан по горячим следам. Тогда он находился в Кирове. Злоумышленником оказался 35-летний бывший проводник поездов родом из Казани.
«Не понаслышке зная о работе поездных бригад и суматохе, которая происходит во время высадки-посадки пассажиров, он под видом провожающего проходил в вагон, где совершал кражи денежных средств у проводников, чьи купе не были заперты на ключ. Совершив очередную кражу, злоумышленник беззаботно отправлялся в другой город, где на похищенные деньги делал ставки в букмекерских конторах и совершал новые кражи», — отмечают в транспортной полиции.
В настоящее время следователи Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 158 УК РФ.
«С 23 по 28 декабря прошлого года в Линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский начали поступать заявления о кражах денежных средств у проводников пассажирских составов. Все потерпевшие говорили, что кражу обнаружили после отправления поезда со станции в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.
В частности, у проводницы поезда «Москва — Чита» пропали 15 тыс. 500 руб., вырученные от продажи сувенирной продукции, у работницы поездной бригады другого поезда — кошелек с банковскими картами и 8 тыс. руб.
Проводница поезда «Новый Уренгой — Казань» лишилась 10 тыс. руб., которые были в сумке, висевшей над посадочным местом, и 1 тыс. 500 руб. — выручки от продажи чайной продукции, которая находилась в прозрачной банке на матрасе.
В январе после совершения очередной кражи подозреваемый был установлен и задержан по горячим следам. Тогда он находился в Кирове. Злоумышленником оказался 35-летний бывший проводник поездов родом из Казани.
«Не понаслышке зная о работе поездных бригад и суматохе, которая происходит во время высадки-посадки пассажиров, он под видом провожающего проходил в вагон, где совершал кражи денежных средств у проводников, чьи купе не были заперты на ключ. Совершив очередную кражу, злоумышленник беззаботно отправлялся в другой город, где на похищенные деньги делал ставки в букмекерских конторах и совершал новые кражи», — отмечают в транспортной полиции.
В настоящее время следователи Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 158 УК РФ.
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