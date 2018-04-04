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Российских туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза у животных в Швеции
4 апрель 2018 (14:03)
Роспотребназор предупреждает о вспышке сальмонеллеза у животных в Швеции и просит учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
«Академия ветеринарии Швеции (SVA) сообщила 27 марта текущего года, что причиной вспышки сальмонеллеза у кошек в стране являются зараженные сальмонеллезом мелкие птицы, которыми питаются животные. С начала января сего года ветеринарная служба Швеции зарегистрировала в стране более 1 тысячи кошек, больных сальмонеллезом, что никогда в этой стране не наблюдалось», — говорится на сайте.
Добавляется, что в результате контакта с больными животными 10 детей дошкольного возраста из шести графств страны были инфицированы сальмонеллезом. Власти предупреждают о необходимости соблюдения личной гигиены при контактах с птицами и кошками, а также о повышенном внимании к состоянию здоровья домашних животных.
«Академия ветеринарии Швеции (SVA) сообщила 27 марта текущего года, что причиной вспышки сальмонеллеза у кошек в стране являются зараженные сальмонеллезом мелкие птицы, которыми питаются животные. С начала января сего года ветеринарная служба Швеции зарегистрировала в стране более 1 тысячи кошек, больных сальмонеллезом, что никогда в этой стране не наблюдалось», — говорится на сайте.
Добавляется, что в результате контакта с больными животными 10 детей дошкольного возраста из шести графств страны были инфицированы сальмонеллезом. Власти предупреждают о необходимости соблюдения личной гигиены при контактах с птицами и кошками, а также о повышенном внимании к состоянию здоровья домашних животных.
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