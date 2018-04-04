Дайджест

Китай намерен создать несколько портов свободной торговли

Китай планирует создать несколько портов свободной торговли в рамках реализации своей политики реформ и открытости. Заявление об этом станет одним из ключевых пунктов речи председателя КНР Си Цзиньпина на открытии экономического форума в Боао 8 апреля, сообщает «Прайм» со ссылкой на издание South China Morning Post.



Знакомые с ситуацией источники сообщили, что порты будут более свободны в выработке правил и основных принципов деятельности, чем существующие зоны свободной торговли, а также будут значительно более открыты с точки зрения доступа на рынок. Они будут соответствовать международным стандартам для обеспечения свободного потока товаров, человеческих ресурсов, финансов, деятельность портов будет регулироваться новыми правилами.



«Открытость потов будет значительно выше, чем у зоны свободной торговли Шанхая, и даже выше, чем в Гонконге», — заявил источник издания, отметив, что один из портов может быть создан на Хайнане.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: