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В Саратове из-за задымления в торговом центре «Триумф Молл» эвакуировали около 200 человек

Около 200 человек эвакуировали из торгового центра «Триумф Молл» в Саратове из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.



«В среду в ТЦ произошло короткое замыкание, в результате которого было задымление. Из здания эвакуировано около 200 человек, пострадавших в результате ЧП нет», — сказала собеседница агентства.



Она пояснила, что открытого огня в здании не было, однако сотрудники ТЦ все равно решили эвакуировать всех, кто находился в «Триумфе».



Как уточнила руководитель пресс-службы администрации Саратова Татьяна Плющева, короткое замыкание произошло в серверной магазина «М-Видео», площадь возгорания составила 0,5 кв. м.

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