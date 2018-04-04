Дайджест
В Саратове из-за задымления в торговом центре «Триумф Молл» эвакуировали около 200 человек
4 апрель 2018 (14:03)
Около 200 человек эвакуировали из торгового центра «Триумф Молл» в Саратове из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
«В среду в ТЦ произошло короткое замыкание, в результате которого было задымление. Из здания эвакуировано около 200 человек, пострадавших в результате ЧП нет», — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что открытого огня в здании не было, однако сотрудники ТЦ все равно решили эвакуировать всех, кто находился в «Триумфе».
Как уточнила руководитель пресс-службы администрации Саратова Татьяна Плющева, короткое замыкание произошло в серверной магазина «М-Видео», площадь возгорания составила 0,5 кв. м.
«В среду в ТЦ произошло короткое замыкание, в результате которого было задымление. Из здания эвакуировано около 200 человек, пострадавших в результате ЧП нет», — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что открытого огня в здании не было, однако сотрудники ТЦ все равно решили эвакуировать всех, кто находился в «Триумфе».
Как уточнила руководитель пресс-службы администрации Саратова Татьяна Плющева, короткое замыкание произошло в серверной магазина «М-Видео», площадь возгорания составила 0,5 кв. м.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге 15 человек были эвакуированы из-за задымления на территории «ВИЗ-Стали»
- МЧС: в здании ФГУП «НПО автоматики» произошло короткое замыкание кондиционера
- В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали студентов и персонал Уральского колледжа строительства и архитектуры
- Из Качканарского профучилища из-за задымления эвакуировали 140 человек
- В Уральской Архитектурно-художественной академии произошло короткое замыкание