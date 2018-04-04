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Обнаружен вирус на Android, ворующий переписку в мессенджерах

Исследователи корпорации Trustlook Labs сообщили об обнаружении троянского вируса, способного украсть данные практически из всех известных мессенджеров. Об этом сообщает газета «Известия».



Эксперты отмечают, что вредоносная программа может обойти антивирусы и не позволяет системе распознать ее и проанализировать код. Проникая в систему, вирус изучает данные Telegram, Viber, Skype, Facebook Messenger и других и автоматически отсылает информацию на удаленный сервер. Исследователи компании предполагают, что злоумышленники могут использовать полученные данные для шантажа.



Специалисты по кибербезопасности обнаружили вирус в китайском приложении Cloud Module. Файл с вредоносным программным обеспечением назывался com.android.boxa. Предполагается, что он распространяется через ссылки и сторонние магазины приложений Android.

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