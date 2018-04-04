Дайджест
Обнаружен вирус на Android, ворующий переписку в мессенджерах
4 апрель 2018 (14:02)
Исследователи корпорации Trustlook Labs сообщили об обнаружении троянского вируса, способного украсть данные практически из всех известных мессенджеров. Об этом сообщает газета «Известия».
Эксперты отмечают, что вредоносная программа может обойти антивирусы и не позволяет системе распознать ее и проанализировать код. Проникая в систему, вирус изучает данные Telegram, Viber, Skype, Facebook Messenger и других и автоматически отсылает информацию на удаленный сервер. Исследователи компании предполагают, что злоумышленники могут использовать полученные данные для шантажа.
Специалисты по кибербезопасности обнаружили вирус в китайском приложении Cloud Module. Файл с вредоносным программным обеспечением назывался com.android.boxa. Предполагается, что он распространяется через ссылки и сторонние магазины приложений Android.
Эксперты отмечают, что вредоносная программа может обойти антивирусы и не позволяет системе распознать ее и проанализировать код. Проникая в систему, вирус изучает данные Telegram, Viber, Skype, Facebook Messenger и других и автоматически отсылает информацию на удаленный сервер. Исследователи компании предполагают, что злоумышленники могут использовать полученные данные для шантажа.
Специалисты по кибербезопасности обнаружили вирус в китайском приложении Cloud Module. Файл с вредоносным программным обеспечением назывался com.android.boxa. Предполагается, что он распространяется через ссылки и сторонние магазины приложений Android.
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