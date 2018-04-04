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Суд рассмотрит иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода
4 апрель 2018 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» (Свердловская область) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 3 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Сплав М», сумма исковых требований составляет 1 млн 318 тыс. руб.
Напомним, Верхнетуринский машиностроительный завод (ВТМЗ) ведет свою историю с 1735 года. Основным видом деятельности предприятия на сегодняшний день является производство оружия и боеприпасов.
Соответствующий документ поступил в суд 3 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Сплав М», сумма исковых требований составляет 1 млн 318 тыс. руб.
Напомним, Верхнетуринский машиностроительный завод (ВТМЗ) ведет свою историю с 1735 года. Основным видом деятельности предприятия на сегодняшний день является производство оружия и боеприпасов.
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