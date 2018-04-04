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Свердловские сельхозпроизводители направят обращение президенту РФ из-за кризиса молочной отрасли
4 апрель 2018 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Свердловские сельхозпроизводители подготовили обращение президенту РФ Владимиру Путину из-за кризисной ситуации на рынке молока. Об этом УрБК рассказал председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.
«От сельхозтоваропроизводителей Свердловской области написано письмо Путину, сегодня должно уйти. Надо уже решать бегом-бегом», — сказал В. Шашкин.
Напомним, в феврале-марте 2018 года фермеры в Свердловской области столкнулись с массовым отказом сельхозпредприятий от местного молока. Производители, по их словам, готовы опускать цены на продукцию ниже себестоимости, однако и это не помогает спросу. Расторжение контрактов для предпринимателей произошло крайне не вовремя — в разгар подготовки к посевной.
«От сельхозтоваропроизводителей Свердловской области написано письмо Путину, сегодня должно уйти. Надо уже решать бегом-бегом», — сказал В. Шашкин.
Напомним, в феврале-марте 2018 года фермеры в Свердловской области столкнулись с массовым отказом сельхозпредприятий от местного молока. Производители, по их словам, готовы опускать цены на продукцию ниже себестоимости, однако и это не помогает спросу. Расторжение контрактов для предпринимателей произошло крайне не вовремя — в разгар подготовки к посевной.
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