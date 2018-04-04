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В Екатеринбурге компания «ТК Восток» признана банкротом
4 апрель 2018 (12:41)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «ТК Восток» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является оптовая неспециализированная торговля.
С иском о банкротстве ООО «ТК Восток» в июле 2017 года обратилось в суд ООО «Инвестиционная компания «Таврический». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 78 млн 861 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является оптовая неспециализированная торговля.
С иском о банкротстве ООО «ТК Восток» в июле 2017 года обратилось в суд ООО «Инвестиционная компания «Таврический». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 78 млн 861 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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