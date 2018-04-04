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Компания «Независимость Екатеринбург К» признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Независимость Екатеринбург К» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, сеть автосалонов «Независимость» в Екатеринбурге занимается продажей и техническим обслуживанием автомобилей Volvo, Ford, Peugeot и других марок. Между тем летом 2017 года стало известно о закрытии в уральской столице салона Ford в пер. Базовом, а также Volvo и KIA на ул. Блюхера.



В ноябре 2017 года в Свердловский арбитраж поступили иски о банкротстве трех юрлиц сети — ООО «Независимость Екатеринбург К», ООО «Независимость Екатеринбург М» и ООО «Независимость недвижимость Урал». Заявителем по делу во всех случаях выступило АО «Газпромбанк».



Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов ООО «Независимость Екатеринбург К» составляет 164 млн 323 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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