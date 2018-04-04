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В Екатеринбурге изготовили теплую одежду для инспекционной комиссии МБВ
4 апрель 2018 (11:30)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. В Екатеринбурге изготовили утепленную одежду — куртки, шапки и варежки — для девяти членов комиссии Международного выставочного бюро (МБВ), которые 3 и 4 апреля 2018 года работают в уральской столице.
В такой же одежде делегация Оргкомитета ЭКСПО-2025 встречала членов инспекционной комиссии МБВ в аэропорту Кольцово.
Напомним, делегация должна проверить готовность Екатеринбурга к принятию международной выставки ЭКСПО-2025. В составе комиссии председатель исполнительного комитета МБВ Джай-чул Чой, заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен.
Фотографии предоставлены SHISHKIN tailor manufacture
В такой же одежде делегация Оргкомитета ЭКСПО-2025 встречала членов инспекционной комиссии МБВ в аэропорту Кольцово.
Напомним, делегация должна проверить готовность Екатеринбурга к принятию международной выставки ЭКСПО-2025. В составе комиссии председатель исполнительного комитета МБВ Джай-чул Чой, заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен.
Фотографии предоставлены SHISHKIN tailor manufacture
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