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Челябинское УФАС прекратило рассмотрение дела о картельном сговоре на 400 млн рублей
4 апрель 2018 (10:50)
УрБК, Челябинск, 04.04.2018. Челябинское УФАС России закрыло дело о картельном сговоре на 400 млн руб. в отношении ООО «МираМед» и ООО «КАНОН».
Надзорный орган заподозрил компании в картельном сговоре в ноябре 2017 года. С 2014 по 2017 годы «МираМед» и «КАНОН» участвовали в 151 аукционе на поставку расходных материалов для проведения операций по протезированию. В 83 из них победила компания «КАНОН», в 68 — «МираМед».
Общая сумма заключенных контрактов превысила 400 млн руб., а снижение начальной цены контракта — менее 1%. С заявлением на действия данных хозяйствующих субъектов в антимонопольную службу обратился житель г. Челябинска.
Как сообщает пресс-служба ведомства, учредителями компаний являются родственники. «МираМед» и «КАНОН» ведут совместную хозяйственную деятельность, используют единую инфраструктуру и находятся под контролем также родственников. В результате УФАС отнесло указанные компании к одной группе лиц, а не к конкурирующим организациям.
«Требования антимонопольного законодательства о запрете заключения соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами на такие компании не распространяются», — заключили в надзорном органе.
В Челябинском УФАС добавили, что в рамках разработки нового пакета поправок в антимонопольное законодательство обсуждается вопрос о введении запрета на участие в торгах хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц.
Надзорный орган заподозрил компании в картельном сговоре в ноябре 2017 года. С 2014 по 2017 годы «МираМед» и «КАНОН» участвовали в 151 аукционе на поставку расходных материалов для проведения операций по протезированию. В 83 из них победила компания «КАНОН», в 68 — «МираМед».
Общая сумма заключенных контрактов превысила 400 млн руб., а снижение начальной цены контракта — менее 1%. С заявлением на действия данных хозяйствующих субъектов в антимонопольную службу обратился житель г. Челябинска.
Как сообщает пресс-служба ведомства, учредителями компаний являются родственники. «МираМед» и «КАНОН» ведут совместную хозяйственную деятельность, используют единую инфраструктуру и находятся под контролем также родственников. В результате УФАС отнесло указанные компании к одной группе лиц, а не к конкурирующим организациям.
«Требования антимонопольного законодательства о запрете заключения соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами на такие компании не распространяются», — заключили в надзорном органе.
В Челябинском УФАС добавили, что в рамках разработки нового пакета поправок в антимонопольное законодательство обсуждается вопрос о введении запрета на участие в торгах хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц.
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