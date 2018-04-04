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В Свердловской области на период ЧМ-2018 планируют ввести дополнительно 32 пригородных поезда

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. С 14 мая по 21 июля 2018 года в Свердловской области планируют ввести дополнительно 32 пригородных поезда. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Часть поездов будет введена для удобства болельщиков матчей Чемпионата мира по футболу FIFA, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга.



Напомним, в 2017 году в регионе действовали 119 пригородных маршрутов. В 2018 году поезда курсируют уже по 123 маршрутам. Добавлены такие направления как Екатеринбург-Пассажирский — Шамары, Шамары — Екатеринбург-Пассажирский, Екатеринбург-Пассажирский — Кушва, Кушва — Екатеринбург-Пассажирский.



Между тем в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания» уточнили, что для удовлетворения потребности в перевозках жителей и гостей Екатеринбурга на время проведения игр ЧМ-2018 в период с 14 июня по 28 июня 2018 года (в предматчевые, матчевые и послематчевые дни) будут назначены дополнительные рейсы на маршруте Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово с использованием электропоездов «Ласточка», а также замена на действующих рейсах электропоездов на «Ласточку».



«Кроме того, в дни проведения игр будут введены дополнительные вечерние поезда для вывоза пассажиров по маршрутам Екатеринбург — Каменск-Уральский, Екатеринбург — Камышлов, Екатеринбург — Кушва, Екатеринбург — Шаля. Всего будет в период проведения ЧМ добавлено 46 рейсов пригородных поездов», — отметили в пресс-службе.

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