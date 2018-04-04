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У жительницы Полевского арестовали Mitsubishi Pajero за долг в 1,6 млн рублей
4 апрель 2018 (09:50)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Жительница Полевского предоставила фиктивную расписку, чтобы не возвращать долг в 1,6 млн рублей 80-летней женщине. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
«Должница, ознакомившись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, предоставила судебному приставу-исполнителю копию расписки о том, что взыскатель получила от нее деньги в размере 1,6 млн руб. После этого судебный пристав-исполнитель встретился со взыскателем, который сообщил, что расписку, предоставленную должницей, во внимание принимать не следует, так как никаких денежных средств взыскатель не получала. Взыскатель решил написать заявление в полицию в отношении должницы по факту мошенничества», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
Тем не менее добровольно погашать задолженность женщина не стала. Тогда судебный пристав описал ее имущество (мебельный гарнитур, плазменный телевизор, микроволновая печь и т.п.), а также арестовал автомобиль Mitsubishi Pajero, который впоследствии продали и перечислили деньги с продажи взыскателю. Кроме того, у должницы обнаружили еще два земельных участка, которые также арестовали.
«Уже через неделю после предпринятых судебным приставом-исполнителем мер должница перевела на депозитный счет Полевского районного отдела судебных приставов чуть выше одного миллиона рублей, что почти полностью погасило задолженность. Денежные средства перечислены взыскателю», — добавили в ведомстве.
«Должница, ознакомившись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, предоставила судебному приставу-исполнителю копию расписки о том, что взыскатель получила от нее деньги в размере 1,6 млн руб. После этого судебный пристав-исполнитель встретился со взыскателем, который сообщил, что расписку, предоставленную должницей, во внимание принимать не следует, так как никаких денежных средств взыскатель не получала. Взыскатель решил написать заявление в полицию в отношении должницы по факту мошенничества», — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
Тем не менее добровольно погашать задолженность женщина не стала. Тогда судебный пристав описал ее имущество (мебельный гарнитур, плазменный телевизор, микроволновая печь и т.п.), а также арестовал автомобиль Mitsubishi Pajero, который впоследствии продали и перечислили деньги с продажи взыскателю. Кроме того, у должницы обнаружили еще два земельных участка, которые также арестовали.
«Уже через неделю после предпринятых судебным приставом-исполнителем мер должница перевела на депозитный счет Полевского районного отдела судебных приставов чуть выше одного миллиона рублей, что почти полностью погасило задолженность. Денежные средства перечислены взыскателю», — добавили в ведомстве.
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