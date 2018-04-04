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Направлено в суд уголовное дело о присвоении денежных средств «Плато-банка»
4 апрель 2018 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. В Верх-Исетский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о присвоении денежных средств ООО «Плато-банк». Об этом сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей общества с ограниченной ответственностью «Плато-банк», похитивших денежные средства банка путем выдачи кредитов подконтрольным юридическим лицам, не осуществляющим финансовую и хозяйственную деятельность», — говорится в сообщении.
По версии следствия, член общего собрания банка, являвшийся председателем наблюдательного совета, в июле 2012 года создал организованную группу, которой руководил до мая 2015 года. В состав этой преступной группы также вошли исполняющая обязанности председателя правления банка, начальник службы внутреннего аудита банка и иные лица.
Руководители коммерческого банка выдали подконтрольным им фирмам кредиты на общую сумму более 1,2 млрд руб., которые впоследствии присвоили. Чтобы придать своим действиям правомерный характер, члены организованной группы совершили с ними финансовые операции и иные сделки, тем самым легализовали их.
В итоге действия злоумышленников привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн руб.
Для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензий исполняющая обязанности председателя банка обеспечила внесение в отчетность кредитной организации ООО «Плато-банк» заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и ее финансовом положении, после чего представила ее в органы финансового контроля.
Приказом Центрального банка России от 13 мая 2015 года у ООО «Плато-банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Свердловской области признал его банкротом.
Напомним, что среди фигурантов дела о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями фигурируют владелец банка Андрей Лазарев, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова и председатель правления банка Елена Ярославцева.
«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей общества с ограниченной ответственностью «Плато-банк», похитивших денежные средства банка путем выдачи кредитов подконтрольным юридическим лицам, не осуществляющим финансовую и хозяйственную деятельность», — говорится в сообщении.
По версии следствия, член общего собрания банка, являвшийся председателем наблюдательного совета, в июле 2012 года создал организованную группу, которой руководил до мая 2015 года. В состав этой преступной группы также вошли исполняющая обязанности председателя правления банка, начальник службы внутреннего аудита банка и иные лица.
Руководители коммерческого банка выдали подконтрольным им фирмам кредиты на общую сумму более 1,2 млрд руб., которые впоследствии присвоили. Чтобы придать своим действиям правомерный характер, члены организованной группы совершили с ними финансовые операции и иные сделки, тем самым легализовали их.
В итоге действия злоумышленников привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн руб.
Для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензий исполняющая обязанности председателя банка обеспечила внесение в отчетность кредитной организации ООО «Плато-банк» заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и ее финансовом положении, после чего представила ее в органы финансового контроля.
Приказом Центрального банка России от 13 мая 2015 года у ООО «Плато-банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Свердловской области признал его банкротом.
Напомним, что среди фигурантов дела о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями фигурируют владелец банка Андрей Лазарев, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова и председатель правления банка Елена Ярославцева.
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