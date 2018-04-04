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Минтрансу РФ предлагают изменить названия аэропорта в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 04.04.2018. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо на имя министра транспорта РФ Максима Соколова с просьбой провести ревизию сокращенных названий и буквенных кодов аэропортов России.



Как сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого есть письмо народного избранника к главе ведомства, речь, в частности, идет о названии аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.



«Сейчас мы живем в состоянии, когда аэропорт Санкт-Петербурга именуется Ленинградом и имеет обозначение «LED». Аэропорт Екатеринбурга почему-то до сих пор является Свердловском и имеет соответствующий буквенный код «SVX». Логичный шаг — код Санкт-Петербурга являлся бы «SPB», а Екатеринбург получил бы логичное сокращение «EKB», — пишет в своем письме главе Минтранса депутат.



По его мнению, такое положение вещей носит идеологическую составляющую, так как «Яков Свердлов и Владимир Ленин известны миру прежде всего приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году», в связи с чем депутат полагает, что «сохранение их имен в авиационных топонимах не отвечает интересам нашей страны и требует вмешательства».



Владимир Петров просит Минтранс взять под свой контроль процесс переименования аэропортов и синхронизировать свои действия с министерством иностранных дел РФ.

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