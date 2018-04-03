В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи жилья в квартале медкластера

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В апреле застройщик Академического района Екатеринбурга объявил о старте продаж первого дома в новом квартале, который объединяет ресурсы медицинского кластера и современную жилую застройку. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».«До 30 апреля действуют уникальные условия приобретения трехкомнатных квартир от застройщика АО «РСГ-Академическое» по цене 50 тыс. руб. за кв. м. Планируемая сдача дома в эксплуатацию — IV квартал 2018 года», — рассказали в пресс-службе.Новый квартал расположен в окружении зеленого массива в границах улиц Чкалова — Тимофеева — Ресовского — Амундсена — пр. А. Сахарова. На его территории разместятся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, корпуса Уральской государственной медицинской академии, НИИ ОММ и другие объекты медицинского кластера. В шаговой доступности — Преображенский парк и прилегающая инфраструктура, в том числе Дворец дзюдо.«В первом доме квартала 5 секций по 17-19 этажей, подземный паркинг, оборудованные дворы. Просторные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с удобными планировками сдаются с чистовой отделкой. Близость леса, набережная реки делают квартал привлекательным для ценителей неспешного темпа и здорового образа жизни, а выгодные цены помогают принять решение выборе нового места жительства», — отмечают в пресс-службе.