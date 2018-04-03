Дайджест
Глава Подмосковья озвучил сроки решения проблем со свалками
3 апрель 2018 (17:34)
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал сроки ликвидации опасных свалок на территории региона, сообщает «Интерфакс».
«Наша задача — закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 года», — сказал А. Воробьев на заседании регионального правительства.
Губернатор пояснил, что на действующих в настоящее время в Подмосковье 15 мусорных полигонах начаты работы по подготовке к дегазации и сбору фильтрата. Новые объекты такого рода планируют строить, применяя современные технологии.
«Больше в Московской области не будет свалок, куда сваливается мусор без сортировки», — заявил А.Воробьев.
По его словам, решение этой задачи потребует от властей «максимальной концентрации».
Напомним, что в ночь на 28 марта возле мусорного полигона в Волоколамском районе «Ядрово» было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода. В результате 28 марта районное управление системой образования рекомендовало перенести занятия на 10 часов утра. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.
В ночь на 29 марта в Волоколамском районе дважды за ночь фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода.
В пятницу в Волоколамске в связи с ситуацией на полигоне «Ядрово» вступает в силу режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них — ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.
«Наша задача — закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 года», — сказал А. Воробьев на заседании регионального правительства.
Губернатор пояснил, что на действующих в настоящее время в Подмосковье 15 мусорных полигонах начаты работы по подготовке к дегазации и сбору фильтрата. Новые объекты такого рода планируют строить, применяя современные технологии.
«Больше в Московской области не будет свалок, куда сваливается мусор без сортировки», — заявил А.Воробьев.
По его словам, решение этой задачи потребует от властей «максимальной концентрации».
Напомним, что в ночь на 28 марта возле мусорного полигона в Волоколамском районе «Ядрово» было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода. В результате 28 марта районное управление системой образования рекомендовало перенести занятия на 10 часов утра. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.
В ночь на 29 марта в Волоколамском районе дважды за ночь фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода.
В пятницу в Волоколамске в связи с ситуацией на полигоне «Ядрово» вступает в силу режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них — ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях на Среднем Урале
- В шести регионах РФ введен режим ЧС из-за беженцев с Украины
- ЕМУП «Водоканал» снизило концентрацию трихлорэтилена в питьевой воде до нормы
- В Якутске выявлен вирус бешенства у диких животных
- В атмосферном воздухе Первоуральска отмечено превышение нормативов содержания диоксида азота, диоксида серы и сероводорода