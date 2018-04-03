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Глава Подмосковья озвучил сроки решения проблем со свалками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал сроки ликвидации опасных свалок на территории региона, сообщает «Интерфакс».



«Наша задача — закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 года», — сказал А. Воробьев на заседании регионального правительства.



Губернатор пояснил, что на действующих в настоящее время в Подмосковье 15 мусорных полигонах начаты работы по подготовке к дегазации и сбору фильтрата. Новые объекты такого рода планируют строить, применяя современные технологии.



«Больше в Московской области не будет свалок, куда сваливается мусор без сортировки», — заявил А.Воробьев.



По его словам, решение этой задачи потребует от властей «максимальной концентрации».



Напомним, что в ночь на 28 марта возле мусорного полигона в Волоколамском районе «Ядрово» было зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода. В результате 28 марта районное управление системой образования рекомендовало перенести занятия на 10 часов утра. С 21 марта дети посещают школу по усмотрению родителей.



В ночь на 29 марта в Волоколамском районе дважды за ночь фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода.



В пятницу в Волоколамске в связи с ситуацией на полигоне «Ядрово» вступает в силу режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них — ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

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