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Саакашвили захотел вернуться на родину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться в родную страну, сообщает ТАСС.



«Власть в Грузии должна смениться уже в текущем году, вслед за президентскими выборами (октябрь — ноябрь 2018 года — прим. ТАСС). Я приеду в Грузию и реализую все намеченные программы вместе с моей командой», — заявил бывший президент Грузии.



Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, проживал в США и на Украине.



В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани (2006 год) и растрате госсредств в 2009 — 2012 годах.



В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его гражданство Грузии. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.

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