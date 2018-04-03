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Успенский пригрозил судом авторам новой версии «Простоквашино»

Писатель, автор сценария мультфильма «Простоквашино» Эдуард Успенский пообещал подать в суд на создателей новой версии этого произведения, сообщает RT.



«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развёрнута», — поделился Успенский. Новый эпизод мультсериала он не смотрел.



Ранее киностудия «Союзмультфильм» опубликовала в бесплатном доступе в соцсетях первый эпизод нового «Простоквашино». Серия называется «Возвращение в Простоквашино. Часть 1» и за первые несколько часов набрала более 1 млн просмотров.

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