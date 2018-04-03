Дайджест
Успенский пригрозил судом авторам новой версии «Простоквашино»
3 апрель 2018 (17:32)
Писатель, автор сценария мультфильма «Простоквашино» Эдуард Успенский пообещал подать в суд на создателей новой версии этого произведения, сообщает RT.
«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развёрнута», — поделился Успенский. Новый эпизод мультсериала он не смотрел.
Ранее киностудия «Союзмультфильм» опубликовала в бесплатном доступе в соцсетях первый эпизод нового «Простоквашино». Серия называется «Возвращение в Простоквашино. Часть 1» и за первые несколько часов набрала более 1 млн просмотров.
«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развёрнута», — поделился Успенский. Новый эпизод мультсериала он не смотрел.
Ранее киностудия «Союзмультфильм» опубликовала в бесплатном доступе в соцсетях первый эпизод нового «Простоквашино». Серия называется «Возвращение в Простоквашино. Часть 1» и за первые несколько часов набрала более 1 млн просмотров.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область вновь попытается продать доли в торговых центрах «Успенский» и «Европа»
- Премию Чуковского получил Эдуард Успенский
- Торговый центр «Успенский»: Наша служба безопасности проверяет финансовую историю будущих арендаторов и их платежеспособность
- ОАО «Компания Юнимилк» оштрафована за ненадлежащую рекламу молока «Простоквашино»
- Государство начнет зарабатывать на продаже игрушек