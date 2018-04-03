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СКР возбудил дело против главы МВД Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков стал фигурантом уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет России, сообщает «Лента.ру».



«Возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (пункт «в» части 2 статьи 141 УК РФ)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 18 марта по распоряжению Авакова сотрудники полиции заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства во Львове, Одессе и Харькове, не позволив россиянам проголосовать, что является нарушением их конституционных прав.



В то же время Аваков прокомментировал факт возбуждение против него уголовного дела в России в Twitter. «Служу украинскому народу!» — написал министр.



В соответствии со статьей 12 УК России, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие за пределами России преступление против ее интересов или граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.



16 марта Аваков заявил, что украинские силовики не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории страны для голосования на выборах президента. Киев объяснил подобное решение тем, что выборы президента России должны были пройти в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией. Москва назвала решение украинских властей беспрецедентным и не укладывающимся в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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