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Артистка Мария Аронова устроила акцию протеста во время спектакля

Народная артистка России Мария Аронова вместе с коллегами устроила акцию протеста во время спектакля «Маленькие комедии», сообщает РИА Новости.



Причиной поведения артистки стал невыплаченный гонорар.



«Дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии, выходить к вам и лгать, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем», — сказала актриса.



Вместе с Ароновой на сцене находились актеры Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров. Пока народная артистка обращалась к зрителям, директор передал ей, что деньги для труппы нашлись.



Зрители с пониманием отнеслись к ситуации и поддержали артистов аплодисментами. По словам Ароновой, никто из зрителей не сдал билет и не ушел из зала из-за задержки.



«Настолько мы благодарны зрителям за то, что нас защитили они — своим отношением и своим неуходом. Фантастические люди!» — отметила актриса в комментарии Пятому каналу.



Позже Полицеймако также прокомментировал инцидент, пояснив, что администрация театра не имеет никакого отношения к скандалу, а ответственность за невыплаченный гонорар полностью лежит на московской компании-прокатчике.

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