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Пиво уйдет в тень
3 апрель 2018 (17:26)
В целях борьбы с нелегальным производством пива в России могут запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) варить напиток и реализовывать его. Решение должно подтолкнуть ИП перерегистрироваться в юридических лиц, которые несут более серьезную ответственность. Эксперты отмечают, что инициатива будет логичным продолжением политики государства по регулированию алкорынка. Однако на перерегистрацию, скорее всего, решатся только добросовестные участники рынка, которые и сейчас торгуют легальной продукцией. Остальные, с высокой долей вероятности, попросту уйдут в тень.
Рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции индивидуальных предпринимателей — основные проблемы пивного рынка России. Такие данные содержатся в итоговом докладе Росалкорегулирования (РАР) за 2017 год, пишет газета «Известия». Чтобы исправить ситуацию, в надзорном органе предлагают запретить индивидуальным предпринимателям варить и продавать пиво. По оценке ведомства, это вынудит индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юридические лица, а значит, и ответственность недобросовестных участников рынка увеличится.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уверен, что в конечном счете предложение РАР примут. По его словам, инициатива является логичным желанием надзорного органа привести алкогольный рынок в России к единым требованиям.
«Россия — страна пива. У нас в год выпивают пива и пивных напитков около 8 млрд литров, всего прочего алкоголя — около 2 млрд литров. Но пиво и пивные напитки при этом находятся в привилегированном положении: производство и продажа не лицензируются, продукция не маркируется специальными или акцизными марками. Государство в лице Минфина или Росалкорегулирования хочет сделать рынок единообразным по регулированию, по контролю: вся продукция будет лицензироваться, маркироваться, продавать будут только через систему ЕГАИС в магазины, которые имеют лицензии», ― прокомментировал он.
При этом он подверг сомнению «несколько десятков миллиардов рублей», которые госбюджет недополучает по акцизам из-за нелегального пива. Такие данные со ссылкой на собственные источники озвучивали «Известия».
«Ставка акциза 21 руб. с литра, 10 млрд руб. — это почти 500 млн литров в год. Если «несколько миллиардов» ― это, скорее всего, 30. То есть у нас что, 1,5 млрд литров пива из 8 млрд нелегальны? Маловероятно. Даже если у нас государство что-то недополучает, это примерно 10 млрд руб. Безусловно, нелегальное пиво есть, как и в любом секторе российской экономики есть нелегальная продукция, но объемы явно завышены», ― добавил Вадим Дробиз.
Однако не факт, что бюджету удастся получить и это. В основном нелегальное пиво продают на розлив, а этот рынок очень сложно регулировать, признают эксперты. Ситуацию не изменило даже введение ЕГАИС. По оценкам экспертов, разливное пиво занимает пятую часть рынка.
«На сегодняшний день момент такой, что ЕГАИС не работает в разрезе разливного пива. У нас отгрузки с завода из года в год начали падать благодаря тому, что есть безакцизная продукция, которая продается на 20 руб. дешевле — как раз на величину акциза (21 руб.). Мы приходим в торговую точку, у нас пиво 60 руб. стоит, а потом непонятно откуда приходит кто-то и предлагает по 40 руб. привезти», ― рассказал гендиректор «Демидовские пивоварни» Денис Уланов.
Эксперты сходятся во мнении, что с нелегальным рынком надо бороться, однако введение запрета считают малоэффективной мерой. В конечном итоге это приведет к массовому уходу индивидуальных предпринимателей в теневой сектор.
«Это просто безобразие. Индивидуальные предприниматели — самая массовая категория беззащитных «малышей». Они в основном находятся на упрощенной системе налогообложения. Половина просто уйдет в тень, будут пиво-самопал варить. И государство проиграет — налогообложения будет меньше, и население — фальсификата будет больше. Мы это уже проходили. Три года назад увеличили страховые взносы, и несколько тысяч индивидуальных предпринимателей по нашей области ушли в тень. Получается, все маленькие предприятия убирают с рынка. Значит, уменьшится конкуренция добросовестная, а лучше нее нет инструмента для снижения цен и повышения качества продукции», ― прокомментировал президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.
При этом инициатива повлияет не только на производителей, но и на точки продаж. В конечном счете небольшие магазины могут отказаться от продажи пивоваренной продукции, как это было с крепким алкоголем после введения ЕГАИС.
«Как человек, который работает со всеми рынками сбыта, я вижу, что последние несколько лет целенаправленно лоббируются интересы торговых сетей. У нас АКБ (активная клиентская база — прим. ред.) с традиционной розницей из года в год падает примерно на 10-20%. За последние пять лет она сократилась вдвое. Поэтому я думаю, что мера повлияет, в том числе и на это. Не все индивидуальные предприниматели побегут переоформляться, у некоторых индивидуальное предпринимательство заключается в том, что они имеют свою собственную работу. Теперь они просто закроются и начнут искать обычное рабочее место», ― сказал Денис Уланов.
Отметим, что в Свердловской области работают целые сети алкогольных магазинов, которые в основном состоят из множества ИП, работающих по франшизе. Кроме того, в последние годы в регионе появилось большое количество небольших крафтовых пивоварен. В связи с этим запрет, предложенный Росалкорегулированием, может вызвать масштабную перестройку на алкорынке Среднего Урала.
Рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции индивидуальных предпринимателей — основные проблемы пивного рынка России. Такие данные содержатся в итоговом докладе Росалкорегулирования (РАР) за 2017 год, пишет газета «Известия». Чтобы исправить ситуацию, в надзорном органе предлагают запретить индивидуальным предпринимателям варить и продавать пиво. По оценке ведомства, это вынудит индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юридические лица, а значит, и ответственность недобросовестных участников рынка увеличится.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уверен, что в конечном счете предложение РАР примут. По его словам, инициатива является логичным желанием надзорного органа привести алкогольный рынок в России к единым требованиям.
«Россия — страна пива. У нас в год выпивают пива и пивных напитков около 8 млрд литров, всего прочего алкоголя — около 2 млрд литров. Но пиво и пивные напитки при этом находятся в привилегированном положении: производство и продажа не лицензируются, продукция не маркируется специальными или акцизными марками. Государство в лице Минфина или Росалкорегулирования хочет сделать рынок единообразным по регулированию, по контролю: вся продукция будет лицензироваться, маркироваться, продавать будут только через систему ЕГАИС в магазины, которые имеют лицензии», ― прокомментировал он.
При этом он подверг сомнению «несколько десятков миллиардов рублей», которые госбюджет недополучает по акцизам из-за нелегального пива. Такие данные со ссылкой на собственные источники озвучивали «Известия».
«Ставка акциза 21 руб. с литра, 10 млрд руб. — это почти 500 млн литров в год. Если «несколько миллиардов» ― это, скорее всего, 30. То есть у нас что, 1,5 млрд литров пива из 8 млрд нелегальны? Маловероятно. Даже если у нас государство что-то недополучает, это примерно 10 млрд руб. Безусловно, нелегальное пиво есть, как и в любом секторе российской экономики есть нелегальная продукция, но объемы явно завышены», ― добавил Вадим Дробиз.
Однако не факт, что бюджету удастся получить и это. В основном нелегальное пиво продают на розлив, а этот рынок очень сложно регулировать, признают эксперты. Ситуацию не изменило даже введение ЕГАИС. По оценкам экспертов, разливное пиво занимает пятую часть рынка.
«На сегодняшний день момент такой, что ЕГАИС не работает в разрезе разливного пива. У нас отгрузки с завода из года в год начали падать благодаря тому, что есть безакцизная продукция, которая продается на 20 руб. дешевле — как раз на величину акциза (21 руб.). Мы приходим в торговую точку, у нас пиво 60 руб. стоит, а потом непонятно откуда приходит кто-то и предлагает по 40 руб. привезти», ― рассказал гендиректор «Демидовские пивоварни» Денис Уланов.
Эксперты сходятся во мнении, что с нелегальным рынком надо бороться, однако введение запрета считают малоэффективной мерой. В конечном итоге это приведет к массовому уходу индивидуальных предпринимателей в теневой сектор.
«Это просто безобразие. Индивидуальные предприниматели — самая массовая категория беззащитных «малышей». Они в основном находятся на упрощенной системе налогообложения. Половина просто уйдет в тень, будут пиво-самопал варить. И государство проиграет — налогообложения будет меньше, и население — фальсификата будет больше. Мы это уже проходили. Три года назад увеличили страховые взносы, и несколько тысяч индивидуальных предпринимателей по нашей области ушли в тень. Получается, все маленькие предприятия убирают с рынка. Значит, уменьшится конкуренция добросовестная, а лучше нее нет инструмента для снижения цен и повышения качества продукции», ― прокомментировал президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.
При этом инициатива повлияет не только на производителей, но и на точки продаж. В конечном счете небольшие магазины могут отказаться от продажи пивоваренной продукции, как это было с крепким алкоголем после введения ЕГАИС.
«Как человек, который работает со всеми рынками сбыта, я вижу, что последние несколько лет целенаправленно лоббируются интересы торговых сетей. У нас АКБ (активная клиентская база — прим. ред.) с традиционной розницей из года в год падает примерно на 10-20%. За последние пять лет она сократилась вдвое. Поэтому я думаю, что мера повлияет, в том числе и на это. Не все индивидуальные предприниматели побегут переоформляться, у некоторых индивидуальное предпринимательство заключается в том, что они имеют свою собственную работу. Теперь они просто закроются и начнут искать обычное рабочее место», ― сказал Денис Уланов.
Отметим, что в Свердловской области работают целые сети алкогольных магазинов, которые в основном состоят из множества ИП, работающих по франшизе. Кроме того, в последние годы в регионе появилось большое количество небольших крафтовых пивоварен. В связи с этим запрет, предложенный Росалкорегулированием, может вызвать масштабную перестройку на алкорынке Среднего Урала.
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