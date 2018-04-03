Пиво уйдет в тень

В целях борьбы с нелегальным производством пива в России могут запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) варить напиток и реализовывать его. Решение должно подтолкнуть ИП перерегистрироваться в юридических лиц, которые несут более серьезную ответственность. Эксперты отмечают, что инициатива будет логичным продолжением политики государства по регулированию алкорынка. Однако на перерегистрацию, скорее всего, решатся только добросовестные участники рынка, которые и сейчас торгуют легальной продукцией. Остальные, с высокой долей вероятности, попросту уйдут в тень.Рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции индивидуальных предпринимателей — основные проблемы пивного рынка России. Такие данные содержатся в итоговом докладе Росалкорегулирования (РАР) за 2017 год, пишет газета «Известия». Чтобы исправить ситуацию, в надзорном органе предлагают запретить индивидуальным предпринимателям варить и продавать пиво. По оценке ведомства, это вынудит индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юридические лица, а значит, и ответственность недобросовестных участников рынка увеличится.Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уверен, что в конечном счете предложение РАР примут. По его словам, инициатива является логичным желанием надзорного органа привести алкогольный рынок в России к единым требованиям.«Россия — страна пива. У нас в год выпивают пива и пивных напитков около 8 млрд литров, всего прочего алкоголя — около 2 млрд литров. Но пиво и пивные напитки при этом находятся в привилегированном положении: производство и продажа не лицензируются, продукция не маркируется специальными или акцизными марками. Государство в лице Минфина или Росалкорегулирования хочет сделать рынок единообразным по регулированию, по контролю: вся продукция будет лицензироваться, маркироваться, продавать будут только через систему ЕГАИС в магазины, которые имеют лицензии», ― прокомментировал он.При этом он подверг сомнению «несколько десятков миллиардов рублей», которые госбюджет недополучает по акцизам из-за нелегального пива. Такие данные со ссылкой на собственные источники озвучивали «Известия».«Ставка акциза 21 руб. с литра, 10 млрд руб. — это почти 500 млн литров в год. Если «несколько миллиардов» ― это, скорее всего, 30. То есть у нас что, 1,5 млрд литров пива из 8 млрд нелегальны? Маловероятно. Даже если у нас государство что-то недополучает, это примерно 10 млрд руб. Безусловно, нелегальное пиво есть, как и в любом секторе российской экономики есть нелегальная продукция, но объемы явно завышены», ― добавил Вадим Дробиз.Однако не факт, что бюджету удастся получить и это. В основном нелегальное пиво продают на розлив, а этот рынок очень сложно регулировать, признают эксперты. Ситуацию не изменило даже введение ЕГАИС. По оценкам экспертов, разливное пиво занимает пятую часть рынка.«На сегодняшний день момент такой, что ЕГАИС не работает в разрезе разливного пива. У нас отгрузки с завода из года в год начали падать благодаря тому, что есть безакцизная продукция, которая продается на 20 руб. дешевле — как раз на величину акциза (21 руб.). Мы приходим в торговую точку, у нас пиво 60 руб. стоит, а потом непонятно откуда приходит кто-то и предлагает по 40 руб. привезти», ― рассказал гендиректор «Демидовские пивоварни» Денис Уланов.Эксперты сходятся во мнении, что с нелегальным рынком надо бороться, однако введение запрета считают малоэффективной мерой. В конечном итоге это приведет к массовому уходу индивидуальных предпринимателей в теневой сектор.«Это просто безобразие. Индивидуальные предприниматели — самая массовая категория беззащитных «малышей». Они в основном находятся на упрощенной системе налогообложения. Половина просто уйдет в тень, будут пиво-самопал варить. И государство проиграет — налогообложения будет меньше, и население — фальсификата будет больше. Мы это уже проходили. Три года назад увеличили страховые взносы, и несколько тысяч индивидуальных предпринимателей по нашей области ушли в тень. Получается, все маленькие предприятия убирают с рынка. Значит, уменьшится конкуренция добросовестная, а лучше нее нет инструмента для снижения цен и повышения качества продукции», ― прокомментировал президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.При этом инициатива повлияет не только на производителей, но и на точки продаж. В конечном счете небольшие магазины могут отказаться от продажи пивоваренной продукции, как это было с крепким алкоголем после введения ЕГАИС.«Как человек, который работает со всеми рынками сбыта, я вижу, что последние несколько лет целенаправленно лоббируются интересы торговых сетей. У нас АКБ (активная клиентская база — прим. ред.) с традиционной розницей из года в год падает примерно на 10-20%. За последние пять лет она сократилась вдвое. Поэтому я думаю, что мера повлияет, в том числе и на это. Не все индивидуальные предприниматели побегут переоформляться, у некоторых индивидуальное предпринимательство заключается в том, что они имеют свою собственную работу. Теперь они просто закроются и начнут искать обычное рабочее место», ― сказал Денис Уланов.Отметим, что в Свердловской области работают целые сети алкогольных магазинов, которые в основном состоят из множества ИП, работающих по франшизе. Кроме того, в последние годы в регионе появилось большое количество небольших крафтовых пивоварен. В связи с этим запрет, предложенный Росалкорегулированием, может вызвать масштабную перестройку на алкорынке Среднего Урала.