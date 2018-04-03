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Полиция проверяет информацию о нападении на противников строительства Томинского ГОКа возле офиса РМК в Екатеринбурге
3 апрель 2018 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Полиция начала проверку информации об избиении двух человек возле офиса «Русской медной компании» (РМК) на улице Луначарского в Екатеринбурге. Информацию об этом УрБК подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По неофициальной информации, накануне двое активистов движения «Стоп ГОК» попытались провести возле офиса РМК акцию протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Как утверждают противники проекта, на них напали сотрудники ЧОПа, которые охраняли помещения компании.
«Сообщение по данному факту в отдел полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу поступило сегодня в 17.30 по местному времени. На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа. Сыщики устанавливают возможных очевидцев случившегося, по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», — пояснил Валерий Горелых.
Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. С 2015 года местные жители активно выступают против проекта, опасаясь, что вредное производство нанесет ущерб экологии. В конце 2017 года в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, который призвал организаторов проекта прислушаться к мнению населения. Тем не менее РМК от своих планов не отказалась.
По неофициальной информации, накануне двое активистов движения «Стоп ГОК» попытались провести возле офиса РМК акцию протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Как утверждают противники проекта, на них напали сотрудники ЧОПа, которые охраняли помещения компании.
«Сообщение по данному факту в отдел полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу поступило сегодня в 17.30 по местному времени. На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа. Сыщики устанавливают возможных очевидцев случившегося, по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», — пояснил Валерий Горелых.
Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. С 2015 года местные жители активно выступают против проекта, опасаясь, что вредное производство нанесет ущерб экологии. В конце 2017 года в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, который призвал организаторов проекта прислушаться к мнению населения. Тем не менее РМК от своих планов не отказалась.
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