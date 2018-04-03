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Полиция проверяет информацию о нападении на противников строительства Томинского ГОКа возле офиса РМК в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Полиция начала проверку информации об избиении двух человек возле офиса «Русской медной компании» (РМК) на улице Луначарского в Екатеринбурге. Информацию об этом УрБК подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По неофициальной информации, накануне двое активистов движения «Стоп ГОК» попытались провести возле офиса РМК акцию протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Как утверждают противники проекта, на них напали сотрудники ЧОПа, которые охраняли помещения компании.



«Сообщение по данному факту в отдел полиции № 1 УМВД по Екатеринбургу поступило сегодня в 17.30 по местному времени. На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа. Сыщики устанавливают возможных очевидцев случившегося, по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», — пояснил Валерий Горелых.



Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. С 2015 года местные жители активно выступают против проекта, опасаясь, что вредное производство нанесет ущерб экологии. В конце 2017 года в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, который призвал организаторов проекта прислушаться к мнению населения. Тем не менее РМК от своих планов не отказалась.

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