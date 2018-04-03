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Участники программы «Крылья» «Уральских авиалиний» получают экстра-скидку в дьюти-фри
3 апрель 2018 (17:11)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Сервис предварительного выбора товаров в дьюти-фри Mydutyfree запускает партнерство с бонусной программой «Крылья» авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Участники программы лояльности «Крылья» получат дополнительную скидку на шопинг в дьюти-фри и 3 бонуса за каждый 1 евро, потраченный на покупки через Mydutyfree.
В магазинах аэропортов Домодедово, Курумоч, Кольцово скидка составит 10%, в магазине аэропорта Гейдар Алиев (г. Баку) — 12%, в магазинах аэропортов Казань и Иркутск — 15%. Акция может не распространяться на отдельные товарные позиции.
Для получения скидки и баллов необходимо тем, кто не является участником программы лояльности «Крылья», зарегистрироваться в ней.
«Далее выберите товары на сайте mydutyfree.net и перейдите к оформлению корзины. Введите ваш номер участника программы лояльности «Крылья» в соответствующем поле. Скидка начисляется автоматически. В день вылета в аэропорту заберите выбранные вами товары на стойке Mydutyfree и расплатитесь за них с увеличенной скидкой. Баллы за покупку (3 бонуса за каждый 1 евро, потраченный на покупку) будут начислены на ваш личный счет участника программы «Крылья», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что программа лояльности «Крылья» позволяет получать привилегии, накапливать бонусы за полеты и за использование услуг партнеров. Бонусы можно использовать как скидку на покупку авиабилетов по любому направлению. Подробнее о программе можно узнать на сайте www.uralairlines.com.
Участники программы лояльности «Крылья» получат дополнительную скидку на шопинг в дьюти-фри и 3 бонуса за каждый 1 евро, потраченный на покупки через Mydutyfree.
В магазинах аэропортов Домодедово, Курумоч, Кольцово скидка составит 10%, в магазине аэропорта Гейдар Алиев (г. Баку) — 12%, в магазинах аэропортов Казань и Иркутск — 15%. Акция может не распространяться на отдельные товарные позиции.
Для получения скидки и баллов необходимо тем, кто не является участником программы лояльности «Крылья», зарегистрироваться в ней.
«Далее выберите товары на сайте mydutyfree.net и перейдите к оформлению корзины. Введите ваш номер участника программы лояльности «Крылья» в соответствующем поле. Скидка начисляется автоматически. В день вылета в аэропорту заберите выбранные вами товары на стойке Mydutyfree и расплатитесь за них с увеличенной скидкой. Баллы за покупку (3 бонуса за каждый 1 евро, потраченный на покупку) будут начислены на ваш личный счет участника программы «Крылья», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что программа лояльности «Крылья» позволяет получать привилегии, накапливать бонусы за полеты и за использование услуг партнеров. Бонусы можно использовать как скидку на покупку авиабилетов по любому направлению. Подробнее о программе можно узнать на сайте www.uralairlines.com.
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