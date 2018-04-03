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ФСК ЕЭС внедрила в Западной Сибири для диагностики подстанций мобильный измерительный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. На подстанциях Западной Сибири ФСК ЕЭС приступила к использованию нового оборудования для диагностики состояния силовых трансформаторов — мобильного измерительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба МЭС Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС).



Ранее подобные исследования возможно было проводить только в стационарной лаборатории, что могло увеличить сроки ремонтов. Новый анализатор позволяет проводить исследования быстрее и при любой температуре окружающей среды.



Диагностическое оборудование будет применяться на 28 энергообъектах в Ханты-Мансийском автономном округе.



Комплекс предназначен для анализа диэлектрических свойств изоляции — определяет степень увлажненности обмоток и масла трансформатора. Влага в изоляции значительно ускоряет процесс ее старения и разрушения, что может стать причиной проблем в работе оборудования.



До использования мобильного комплекса контроль параметров проводился только при капитальных ремонтах. Образец изоляции из разобранного трансформатора доставлялся в стационарную лабораторию. Новая система диагностики позволяет проводить исследования при плановых ремонтах и непосредственно на энергообъекте, что сокращает время простоя оборудования. Это значительно повышает эффективность обслуживания и позволяет своевременно предотвращать технологические нарушения.

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