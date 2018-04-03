Новости дня
ФСК ЕЭС внедрила в Западной Сибири для диагностики подстанций мобильный измерительный комплекс
3 апрель 2018 (16:13)
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. На подстанциях Западной Сибири ФСК ЕЭС приступила к использованию нового оборудования для диагностики состояния силовых трансформаторов — мобильного измерительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба МЭС Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС).
Ранее подобные исследования возможно было проводить только в стационарной лаборатории, что могло увеличить сроки ремонтов. Новый анализатор позволяет проводить исследования быстрее и при любой температуре окружающей среды.
Диагностическое оборудование будет применяться на 28 энергообъектах в Ханты-Мансийском автономном округе.
Комплекс предназначен для анализа диэлектрических свойств изоляции — определяет степень увлажненности обмоток и масла трансформатора. Влага в изоляции значительно ускоряет процесс ее старения и разрушения, что может стать причиной проблем в работе оборудования.
До использования мобильного комплекса контроль параметров проводился только при капитальных ремонтах. Образец изоляции из разобранного трансформатора доставлялся в стационарную лабораторию. Новая система диагностики позволяет проводить исследования при плановых ремонтах и непосредственно на энергообъекте, что сокращает время простоя оборудования. Это значительно повышает эффективность обслуживания и позволяет своевременно предотвращать технологические нарушения.
Ранее подобные исследования возможно было проводить только в стационарной лаборатории, что могло увеличить сроки ремонтов. Новый анализатор позволяет проводить исследования быстрее и при любой температуре окружающей среды.
Диагностическое оборудование будет применяться на 28 энергообъектах в Ханты-Мансийском автономном округе.
Комплекс предназначен для анализа диэлектрических свойств изоляции — определяет степень увлажненности обмоток и масла трансформатора. Влага в изоляции значительно ускоряет процесс ее старения и разрушения, что может стать причиной проблем в работе оборудования.
До использования мобильного комплекса контроль параметров проводился только при капитальных ремонтах. Образец изоляции из разобранного трансформатора доставлялся в стационарную лабораторию. Новая система диагностики позволяет проводить исследования при плановых ремонтах и непосредственно на энергообъекте, что сокращает время простоя оборудования. Это значительно повышает эффективность обслуживания и позволяет своевременно предотвращать технологические нарушения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На энергообъектах ФСК в Западной Сибири повышен уровень противопожарной безопасности
- ФСК ЕЭС повысила надежность энергоснабжения 3,5 млн потребителей в Западной Сибири
- ФСК ЕЭС запустила новую химическую лабораторию в ЯНАО
- ФСК ЕЭС обновила высоковольтное оборудование на подстанциях ХМАО-Югры
- ФСК приступила к замене высоковольтного оборудования подстанции «Имилор»