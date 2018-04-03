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Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 32 коп.

3 апрель 2018 (15:52)

УрБК, Москва, 03.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 25 коп., до 57,54 руб., евро — на 32 коп., до 70,92 руб.

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