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В Свердловской области расследуются семь уголовных дел по фактам нарушений прав дольщиков и пайщиков

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Прокуратура Свердловской области в 2017 году провела четыре целевые масштабные проверки в отношении застройщиков региона, по результатам которых выявлено почти 100 нарушений закона в сфере привлечения средств граждан при возведении многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В адрес виновных должностных лиц внесено 33 представления, возбуждено шесть административных производств, в суды направлено три исковых заявления, в том числе о понуждении застройщиков устранить выявленные департаментом Госжилстройнадзора нарушения. С целью предупреждения нарушений прав граждан в сфере жилищного строительства объявлено 22 предостережения.



За истекшие два года в регионе органами полиции возбуждено 17 уголовных дел. В настоящее время правоохранительными органами возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении руководства семи строительных компаний.



Так, в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области находится уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» в отношении руководителя ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент». По версии следствия, обвиняемый привлеченные от граждан более 1,1 млн руб. не направил на строительство жилых домов в пос. Светлый Арамильского ГО и в г. Арамили по ул. Текстильщиков. Руководителю компании предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Кроме того, в производстве находится уголовное дело, по которому директору и финансовому директору ООО «Рубикон-Аэро Инвест» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ, частью 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере».



Обвиняемым инкриминируется, что в целях извлечения выгоды они не направили привлеченные от граждан деньги на строительство жилого дома в г. Екатеринбурге по ул. Щербакова, 20. Кроме того, директор и финансовый директор ООО «Рубикон-Аэро Инвест» обвиняются в похищении у банка 60 млн руб.



Также на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела в отношении неустановленных руководителей ООО «Диарт-Урал» и ООО «Уральско-Сибирская Железнодорожная проектно-строительная компания», причастных к незавершению строительства ЖК «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Аппарат прокуратуры области взял на контроль и расследование уголовных дел, возбужденных по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении неустановленных руководителей ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «Уралэнергостройкомплекс». Данные компании участвовали в возведении многоквартирных домов в Екатеринбурге по ул. Самолетной — Павлодарской ЖСК «Новый Уктус» и «Первый Николаевский».

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