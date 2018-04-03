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Житель Верхней Пышмы отдал банку УАЗ HUNTER из-за долгов по кредиту

3 апрель 2018 (15:15)

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. В Верхней Пышме судебный пристав наложили арест на автомобиль УАЗ HUNTER, владелец которого имел задолженность перед банком, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Сумма задолженности составляла 320 тыс. руб. Из-за невыплаты судебным приставом было принято решение об аресте автомобиля для последующей продажи с публичных торгов залогового имущества.

«В ходе рейда судебным приставом-исполнителем по месту работы должника обнаружено залоговое транспортное средство. Вышеуказанный автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение представителю банка», — говорится в сообщении.

После этого должник заключил с банком добровольное соглашение о передаче залогового автомобиля банку в счет погашения долга.

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