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ЕВРАЗ НТМК изготовил более 7 тыс. тонн металлопроката для новой аглофабрики ММК

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. ЕВРАЗ НТМК изготовил более 7 тыс. т металлопроката для строительства новой агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Об этом сообщает управление по связям с общественностью ЕВРАЗа.



В основном предприятие поставило ММК двутавровые балки, а также стальной круг 150 09Г2С. Прокат предназначен для возведения основных конструкций: агломерационного цеха (тракт подачи шихты, коллектор сборных отходящих агломерационных газов), здания агломерационных машин № 1 и 2, линейных охладителей, здания узла вторичного перемешивания шихты, здания отбора и подготовки проб.



«В прошлом году объемы использования строительной балки в уральском регионе возросли. Использование нашей продукции в стратегически важном промышленном объекте ММК подтверждает качество и долговечность тагильского металла», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.



В 2017 году ЕВРАЗ НТМК единственный в России начал производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Также на комбинате было освоено 15 новых двутавровых профилей: 4 по американскому стандарту ASTM и 11 в развитие российской линейки двутавров по новому национальному стандарту ГОСТ Р, которые можно использовать при строительстве зданий на стальном каркасе.



Инвестиции ММК в строительство аглофабрики № 5 составляют около 22 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Новая аглофабрика обеспечит доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведенным с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий.

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