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Россельхознадзор пригрозил Белоруссии запретом на ввоз картофеля в Россию

УрБК, Москва, 03.04.2018. Россельхознадзор пригрозил Белоруссии ограничить импорт картофеля из страны, если местные поставщики вновь попытаются ввезти в Россию корнеплоды из Египта. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.



30 марта 2018 года инспекторы Россельхознадзора в Псковской области обнаружили 18 т египетского картофеля в партии из Белоруссии. При этом в России действует ограничение на ввоз египетского корнеплода из-за выявления возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля.



Указанную партию в надзорном ведомстве постановили вернуть в Белоруссию.



«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождением Республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — сообщает Россельхознадзор.

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