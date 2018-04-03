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Суд признал банкротом гендиректора екатеринбургского холдинга «Реста менеджмент» Кирилла Шлаена

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал генерального директора екатеринбургского ресторанного холдинга «Реста менеджмент» Кирилла Шлаена банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



С иском о банкротстве Кирилла Шлаена в апреле 2017 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела сумма требований кредиторов предприятия составляет около 400 млн руб., из которых более 392 млн руб. заявлены Сбербанком.



Решением Арбитражного суда в отношении Кирилла Шлаена введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.



Напомним, УК «Реста менеджмент» насчитывает 12 ресторанов в Екатеринбурге, входит в холдинг «Омега Групп» Олега Флеганова. В 2010 году Сбербанк, кредитовавший холдинг, потребовал с его структур более 1,2 млрд руб. В том числе задолженность возникла и у К. Шлаена, выступавшего поручителем.

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