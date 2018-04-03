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Обама тайно построил пятиэтажный подземный бункер

Пока Барак Обама занимал должность президента США, под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный подземный бункер. Об этом бывший репортер Washington Post Рональд Кесслер написал в книге «Белый дом Трампа: изменение правил игры». Фрагменты книги опубликованы в издании Washington Examiner.



Стройка бункера была начата в 2010 году и была закончена только к концу второго срока Обамы. Американскому бюджету новое сооружение обошлось в 376 млн долл.



Автор книги добавляет, что само существование бункера засекречено. Однако известно, что бомбоубежище посетил Дональд трамп, когда избрался президентом Соединенных Штатов.

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