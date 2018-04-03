Дайджест
Обама тайно построил пятиэтажный подземный бункер
3 апрель 2018 (13:05)
Пока Барак Обама занимал должность президента США, под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный подземный бункер. Об этом бывший репортер Washington Post Рональд Кесслер написал в книге «Белый дом Трампа: изменение правил игры». Фрагменты книги опубликованы в издании Washington Examiner.
Стройка бункера была начата в 2010 году и была закончена только к концу второго срока Обамы. Американскому бюджету новое сооружение обошлось в 376 млн долл.
Автор книги добавляет, что само существование бункера засекречено. Однако известно, что бомбоубежище посетил Дональд трамп, когда избрался президентом Соединенных Штатов.
Стройка бункера была начата в 2010 году и была закончена только к концу второго срока Обамы. Американскому бюджету новое сооружение обошлось в 376 млн долл.
Автор книги добавляет, что само существование бункера засекречено. Однако известно, что бомбоубежище посетил Дональд трамп, когда избрался президентом Соединенных Штатов.
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