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«Газпром» создал резерв на всю сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом»

«Газпром» создал резерв на всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом», не исключив при этом долг украинской стороны. Об этом со ссылкой на отчетность российской компании сообщает «Интерфакс».



В балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 млрд руб., или 4,74 млрд долл. (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.



Таким образом, решение арбитража в Швеции сильным образом повлияло на прибыль «Газпрома». В 2017 году она составила всего 100 млрд руб. Для сравнения, в 2016-м она была 411 млрд.

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