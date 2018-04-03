Дайджест
«Газпром» создал резерв на всю сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом»
3 апрель 2018 (13:04)
«Газпром» создал резерв на всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом», не исключив при этом долг украинской стороны. Об этом со ссылкой на отчетность российской компании сообщает «Интерфакс».
В балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 млрд руб., или 4,74 млрд долл. (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.
Таким образом, решение арбитража в Швеции сильным образом повлияло на прибыль «Газпрома». В 2017 году она составила всего 100 млрд руб. Для сравнения, в 2016-м она была 411 млрд.
В балансе «Газпрома» по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 млрд руб., или 4,74 млрд долл. (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.
Таким образом, решение арбитража в Швеции сильным образом повлияло на прибыль «Газпрома». В 2017 году она составила всего 100 млрд руб. Для сравнения, в 2016-м она была 411 млрд.
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