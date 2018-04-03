Дайджест
В Румынии задержали семь военнослужащих США
3 апрель 2018 (13:04)
Семь американских военнослужащих были задержаны в Румынии после того, как устроили пьяный дебош возле одного из ночных клубов города Крайова. Об этом сообщает телеканал Digi24.
Как стало известно, мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения покинули увеселительное заведение, однако забыли оплатить счет. Охранники ночного клуба решили догнать забывчивых военных и призвать их к порядку. Однако в ответ на просьбу вернуться и расплатиться, американцы начали избивать сотрудников заведения.
Прибывшие на место полицейские попытались угомонить дебоширов, но они оказали сопротивление. В результате потасовки американцев задержали и отправили в отделение. Пятерых из них оштрафовали за нарушение общественного порядка. Точная сумма взыскания не уточняется.
Как стало известно, мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения покинули увеселительное заведение, однако забыли оплатить счет. Охранники ночного клуба решили догнать забывчивых военных и призвать их к порядку. Однако в ответ на просьбу вернуться и расплатиться, американцы начали избивать сотрудников заведения.
Прибывшие на место полицейские попытались угомонить дебоширов, но они оказали сопротивление. В результате потасовки американцев задержали и отправили в отделение. Пятерых из них оштрафовали за нарушение общественного порядка. Точная сумма взыскания не уточняется.
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